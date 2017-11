DIAPORAMA - Meghan Markle dévoile sa bague de fiançailles offerte par Harry

publié le 27/11/2017 à 16:31

L'actrice américaine Meghan Markle et le prince Harry sont arrivés radieux dans le Sunken Garden de Kessington Palace pour officialiser la nouvelle qui ravit le Royaume-Uni : leur mariage se prépare. Ce lundi 27 novembre 2017, le prince Harry a confié face aux journalistes réunis pour l'occasion être tombé amoureux de l'actrice américaine Meghan Markle dès "le premier regard". Les deux amoureux se sont prêtés à une séance photo dans cette résidence royale de Londres où réside le prince William, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte.





"Je suis aux anges", a déclaré Harry, 33 ans, qui épousera la comédienne de 36 ans, au printemps 2018. Meghan Markle, émue, a montré aux médias sa bague de fiançailles. Cette dernière, en or jaune, présente trois diamants blancs d'une taille très respectable. Le prince Harry l'aurait dessinée lui-même, selon certains médias britanniques.

Une vraie différence avec son frère aîné qui avait offert à Kate Middleton la bague de fiançailles de sa mère Diana. Le bijou orné d'un saphir était d'ailleurs en possession du jeune Harry à la mort de Diana. Charles - qui lui possédait l'anneau depuis le divorce - avait demandé à ses deux fils de conserver un objet de leur choix appartenant à leur mère.



Harry avait choisi la bague et William une montre Cartier. Avant les fiançailles entre William et Kate, le jeune frère a alors confié la bague de Diana à son frère aîné pour sa nouvelle belle-sœur. Nul ne connaît les raisons de ce don : l'affection pour son frère ou Kate ou la volonté que le saphir soit transmis entre les héritiers directs de la couronne.