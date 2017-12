Meghan Markle et le prince Harry viennent d'arrêter la date de leur mariage

Le prince Harry et Meghan Markle

publié le 15/12/2017 à 14:27

Le mois était connu mais pas le jour. Si la probabilité que le mariage tombe un samedi était forte, nul ne savait quel samedi le prince William et sa future épouse, la comédienne américaine Meghan Markle, choisiraient.



D'après un communiqué du palais de Kensington, relayé sur les réseaux sociaux officiels de la famille royale, le prince et l'actrice s'uniront le samedi 19 mai 2018. Une information qui tombe un mois après l'annonce des fiançailles et la révélation du lieu de la cérémonie : la chapelle Saint-George du château de Windsor.

Il reste encore à savoir de nombreux détails sur la cérémonie. La liste des invités, l'ordre protocolaire ou, par exemple, le rôle que tiendront le prince William, son épouse la duchesse de Cambridge Kate Middleton et leurs enfants George et Charlotte. Beaucoup d’esthètes attendent aussi de découvrir la robe que va choisir Meghan Markle dans les prochains mois. Celle de Kate et de sa demoiselle d'honneur, sa sœur Pippa, avaient fait couler beaucoup d'encre.