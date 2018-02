M6 annonce le tournage d'une nouvelle série baptisée "Remix"

publié le 11/02/2018 à 21:12

Invité des Dessous de l'Écran dimanche 11 février, Yann Goazempis directeur de l’Unité Fiction & Humour du Groupe M6, a annoncé que le tournage d'une nouvelle fiction allait bientôt débuter. "A priori au printemps, on lance une nouvelle série en 6x52, une série de prime-time dont le titre provisoire est Remix", indique Yann Goazempis.



La série se penchera sur la vie d'une famille recomposée mixte, d'où l'idée du titre. Le père Nicolas a deux filles et la mère Samia a un fils. "La série débute quand Samia accouche du fruit de sa nouvelle union avec Nicolas et donc là les choses sérieuses commencent. À partir du moment où ils avaient quelque chose en commun d'aussi beau et d'aussi fort qu'un enfant, il faut quand même s'organiser. Et c'est là où les ennuis vont commencer", explique Yann Goazempis.

Le casting de cette nouvelle série se construit peu à peu. On connait d'ores et déjà le nom de l'acteur qui interprétera Nicolas. Il s'agit de Grégory Montel que le public a découvert dans la série de France 2 Dix pour cent. "Il a ce truc extrêmement précieux qui consiste à être drôle et touchant à la fois", souligne Yann Goazempis. Avec un tournage au printemps, Remix pourrait arriver sur les écrans de M6 fin 2018, début 2019.

INFO @DessousEcranRTL @RTLFrance : Yann Goazempis patron du pôle fictions et humour du @M6Groupe annonce que sa chaîne va lancer au printemps le tournage d’une nouvelle fiction baptisée « Remix » avec Gregory Montel (vu dans 10%). — Laurent Marsick (@lmarsick) 11 février 2018

Dans l'actualité des médias :

- Après une semaine de polémiques, et après des excuses publiques au micro RTL de Laurent Marsick, Mennel a annoncé qu'elle quittait The Voice. La jeune chanteuse d'origine syrienne, a dû jeter l'éponge, rattrapée par ses propos polémiques de 2016 sur les réseaux sociaux. Du coup, gros casse-tête pour la maison de production ITV Studios et pour TF1, car 70% du programme est déjà enregistré. Pour les prochaines émissions de mars, Mennel a déjà été coupée au montage. Pour la suite, la production va-t-elle devoir repêcher un candidat ? À ce stade, la question n'est pas tranchée.



- Lui aussi avait été éjecté, notamment du jury de La France a un incroyable talent sur M6. Le Québécois Gilbert Rozon, accusé d'agression sexuelle, a dénoncé cette semaine "l'hystérie médiatique" dont il a été victime. "Je n'ai jamais fait l'amour à une personne qui m'a dit non, Jamais", a t-il assuré.



- Le projet de talk-show de Michel Denisot sur France 3 repoussé sine die. L'animateur souhaite se consacrer en priorité au tournage de Toute ressemblance, son film sur le destin d'un jeune présentateur du journal de 20 heures.



- Une première mondiale dans l'histoire de la télévision. Au Japon, au mois d'avril, une jeune femme, prénommée Erica va présenter un journal. Erica est un robot, créée par un célèbre professeur de l'université d'Osaka.