"Affaire conclue" : Sophie Davant métamorphose les après-midi de France 2

publié le 28/01/2018 à 20:32

Depuis des années, les cases après-midi constituent le maillon faible de France 2. Mais après quelques échecs, la chaîne renoue enfin avec le succès. Et Sophie Davant n'est pas étrangère à cette réussite. L'animatrice a pris les rênes d'Affaire conclue, une émission diffusée chaque jour à 16h15, savant mélange de vide-grenier et de vente aux enchères. 670.000 téléspectateurs répondent présent au quotidien.



"Je pense que cette émission illustre la vraie vie et que le téléspectateur s'y retrouve", explique Sophie Davant, qui confie "s'amuser beaucoup" malgré la "tristesse" engendrée par le fait de devoir arrêter Toute une histoire. Du haut de ses trente années de carrière, l'animatrice estime en effet qu'elle a suffisamment prouvé son sérieux pour pouvoir se lâcher à l'antenne de temps à autre.

Les très bons chiffres d'Affaire conclue font-ils pour autant de Sophie Davant la sauveuse des après-midi de France 2 ? "Non, je n'ai aucune prétention (...) Il y a juste une forme de fierté de prouver à la direction de cette chaîne de ce dont je suis capable", assure l'intéressée au micro de RTL. Et d'affirmer : "Je n'ai pas un ego mal placé (...) Personne n'est propriétaire de sa case. Je ne me prends pas pour une vedette indétrônable et incontournable".

Dans l'actualité des médias :

- 6,3 millions de téléspectateurs ont regardé le retour de The Voice, samedi 27 janvier sur TF1. La chaîne a largement dominé la soirée, avec un téléspectateur sur trois. C'est pourtant le moins bon démarrage de l'histoire de l'émission.



- Delphine Ernotte dément les tensions qu'il y aurait entre elle et l'État, dans une interview accordée au Journal du Dimanche, ce 28 janvier. La présidente de France Télévisions a en tout cas la confiance des téléspectateurs : près de 6 sur 10 se disent satisfaits des programmes des chaînes publiques. Dans cet entretien, Delphine Ernotte confie par ailleurs avoir un regret : les conditions du départ de David Pujadas.



- France Télévisions fait sa mue. Lundi 29 janvier, les chaînes du service public lancent leur nouvel habillage, qui n'avait pas changé depuis 16 ans. Nouveaux logos, nouvelles bandes-annonces... et bientôt nouveaux génériques, notamment pour le sport. On le verra à l'occasion du Tournoi des Six Nations et des Jeux olympiques d'hiver.



- Mathieu Gallet sera entendu lundi 29 janvier sur 11 heures par les membres du CSA. Les Sages auront deux jours de réflexion avant d'annoncer mercredi 31 janvier leur décision sur le sort du patron de Radio France. Condamné pour favoritisme, il a fait appel, mais le gouvernement souhaite son départ.



- Amazon et Netflix s'intéressent au championnat de France de Football. Pas pour retransmettre des matches (en tout cas pas encore), mais pour des documentaires. Le PSG et l'OM ont été approchés. Netflix qui revendique aujourd'hui 117 millions de clients dans le monde. Et qui vient de faire entrer à son conseil d'Administration Rodolphe Belmer, l'ancien directeur général de Canal+.



- Une semaine après de bons sondages, RTL a reçu jeudi 25 janvier au Salon de la Radio, le Grand Prix 2018 de la radio généraliste nationale.