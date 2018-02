publié le 09/02/2018 à 08:09

C'est terminé pour Mennel. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook officiel dans la nuit de jeudi 8 février, la candidate de la 7ème saison de The Voice annonce qu'elle abandonne la compétition. En cause : ses propos controversés sur les attentats qui ont touché la France en 2016, sources de polémique depuis son passage lors des auditions à l'aveugle.



"J'ai participé à cette émission avec l'intention de rassembler pas de diviser, d'ouvrir les esprits et pas de les assombrir", explique la jeune femme face caméra. "Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent ma volonté de faire l'apologie de l'amour, de la paix et de la tolérance. (...) J'ai donc pris aujourd'hui la décision de quitter cette aventure".

Mennel est accusée par certains internautes d'avoir fait l'apologie du terrorisme en tenant des propos controversés sur l'attentat de Nice. La chanteuse s'est excusée auprès des victimes mardi dans un post Facebook, mais cela n'a pas suffi à éteindre la polémique.

La désormais ex-candidate de The Voice qui "garde le sourire" tient néanmoins à rassurer ses soutiens. "Cette décision n'est pas un frein à mon épanouissement artistique mais au contraire la condition de cet accomplissement."