"Dix pour cent" : casting, tournage, intrigue... Ce que l'on sait sur la saison 3

publié le 19/01/2018 à 17:56

À quand le retour de nos agents de stars préférés ? Les aventures d'Andrea, Gabrielle et Mathias, personnages principaux de la série Dix pour cent, devraient bientôt être de retour pour une troisième saison.



Les fidèles - plus de trois millions de téléspectateurs - de cette série diffusée sur France 2 en sont restés à la fin de la saison 2, en mai 2017, lorsqu'Andréa découvre qu'elle est enceinte de son patron et décide de partir à New York. De son côté, Mathias n'arrive pas à se remettre de sa séparation avec son épouse et la jalousie de Gabriel lui fait commettre le pire.



Une fin de saison douce-amère qui a laissé de nombreuses questions en suspens quant à l'avenir des personnages. Bien heureusement, le suspens touchera bientôt à sa fin : après cette deuxième saison réjouissante, une troisième est heureusement en préparation. Voici ce que l'on sait de la suite.

Huppert, Dalle, Bellucci... Un casting prestigieux

Cécile de France, Line Renaud, Joey Starr, Virginie Efira, Fabrice Luchini, Guy Marchand... Les deux premières saisons de Dix pour cent ont été l'occasion de se délecter du jeu de nombreuses stars venues interpréter leur propre rôle. Une dimension très réaliste qui a énormément participé au succès de la série.

L'Agence ASK a recruté du (très, très) beau monde !



¿¿¿¿¿



Découvrez le casting de la saison 3 de #DixPourCent !

Pour cette troisième saison, le casting a été dévoilé par France 2 le lundi 15 janvier, et force est de constater que la série continue d'attirer la crème de la crème. Ce sont encore de grands noms du cinéma qui vont faire leur apparition : Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Monica Bellucci, Julien Doré - qui figurait déjà au casting de la saison 2 - mais aussi Isabelle Huppert et Jean Dujardin.

Diffusion en septembre 2018 ?

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour la diffusion de la saison 3 de Dix pour cent. Il faut dire que le tournage, qui devrait durer douze semaines, vient seulement de commencer en janvier.



Dès lors, une diffusion à la rentrée de septembre 2018 apparaît comme probable, mais rien de sûr pour le moment.

Quelle intrigue ?

Si la saison 2 a été celle de l'arrivée pour le moins déstabilisante de Hicham Janowski dans l'agence ASK, où travaillent Andréa, Mathias et Gabriel, la troisième saison laisse place à toutes les possibilités en termes d'intrigue principale.



Comme cela a été le cas lors des deux premières saisons, chaque épisode sera consacré entièrement à l'histoire d'un artiste en particulier. Concernant les péripéties qui vont leur arriver, là encore le flou demeure, mais quelques détails ont été livrés par le producteur de la série, Dominique Besnehard.



Selon Télé-Loisirs, le producteur souhaiterait écrire une histoire de star cleptomane ou de jeune beauté convaincue par la cause humanitaire. Il a également déclaré sur Europe 1 en mai 2017 : "Je trouve qu'il faut qu'on parle de la drogue (...) C'est quand même un métier où, pendant vingt ans, j'en ai vu circuler".



L'ancien agent a également promis "une scène très chaude" dans le quatrième épisode de cette troisième saison : "Je ne dis pas que les gens s'envoient tout le temps en l'air. Mais il y a une sexualité, et il y a des addiction, donc il faut quand même qu'on en parle".

Combien d'épisodes ?

France 2 a proposé à la production de faire 8 épisodes mais il a été décidé de s'en tenir à 6 épisodes, comme les saisons précédentes.



La raison ? Faire "moins, mais mieux", comme l'ont confié les producteurs de la série Fanny Herrero et Harold Valentin. Leur souci est avant tout la qualité de l'écriture.

Déjà bientôt la fin de la série ?

Cette troisième saison de Dix pour cent pourrait être l'avant-dernière. "Après, on va se répéter. Il faut partir quand on est vraiment à l'apogée", avait estimé Dominique Besnehard sur Europe 1.



Mais que les fans ne désespèrent pas trop vite : cela signifie donc qu'ils pourront encore se délecter des aventures de leurs agents préférés le temps de deux saisons.