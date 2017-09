publié le 12/09/2017 à 00:18

Les cœurs des agriculteurs de L'Amour est dans le pré continuent de battre au rythme du temps passé avec leurs prétendants, au gré des différentes surprises et d'éventuelles déceptions. Lundi 11 septembre, Carole, Sébastien, Roland, Nathalie et Romuald vont continuer leur quête du grand amour et en apprendre plus sur leurs soupirants dans un seul but : découvrir s'ils sont faits l'un pour l'autre.



Dans ce nouvel épisode de L'Amour est dans le pré, Sébastien continue de vivre le parfait amour avec Émilie, alors que Roland découvre un peu plus la personnalité de Christiane. Nathalie et Romuald continuent de succomber au charme de leurs prétendants respectifs. De son côté, Carole, éleveuse de chiens dans les Alpes-Maritimes, va devoir choisir entre le timide Didier et le bavard Éric.

Alors qu'elle pensait continuer une idylle avec Éric qui n'a cessé d'accaparer son attention depuis son arrivée, son rival a fini par se démarquer au fil des jours, semant le trouble dans le cœur de l'agricultrice.

Une indécision qui persiste pour Carole

Éric, mal à l'aise, décide de s'effacer et de quitter le domicile de Carole afin de les laisser vivre leur éventuelle histoire. Malgré ce départ, l'ambiance reste au beau fixe : l'éleveuse explose de rire à chaque réflexion de Didier.



Malgré les nombreux fous rires, une conversation s'impose. "Pour être franche, je n'avais pas eu de coups de cœur", lui avoue-t-elle. Didier se rend compte que ses sentiments sont très forts mais est bien conscient que l'agricultrice reste très indécise. Carole décide néanmoins de laisser une chance à l'éducateur : elle se rendra bien chez Didier, dans le Nord, afin de rencontrer ses proches.

Une véritable idylle pour Sébastien et Émilie

Câlins, baisers, promesses d'amour,... Sébastien vit un rêve éveillé avec Émilie, mère divorcée. Ce dernier est très ému lorsqu'il apprend que la jeune femme a sacrifié deux jours avec sa fille pour passer plus de temps à ses côtés : "merci de me faire vivre à nouveau", ajoute-t-elle, pour justifier son choix.



Émilie installe alors certaines de ses affaires chez son compagnon, confirmant le sérieux de cet amour naissant. "Plus les journées passent, plus je me sens amoureux", finit par avouer Sébastien, alors que pour sa prétendante, "c'est l'homme de [sa] vie".

Sébastien et Émilie ils se disent un mot ils s'embrassent ils se disent un mot ils s'embrassent ils s'arrêtent pas mdrr #ADP2017 — ¿¿¿¿¿ (@Julie_Lola) 11 septembre 2017

De son côté, Roland a décidé d'aller plus loin avec Christiane. Cette dernière est d'ailleurs ravie : "il faut passer plus de temps ensemble, j'attends avec impatience qu'il vienne chez moi". Au cours de la soirée, les deux tourtereaux s'autorisent un slow sur une chanson de Joe Dassin, comblant Christiane de bonheur. Si le couple n'est pas particulièrement fusionnel, l'éleveur espère que leur relation leur apporte "du bonheur à tous les deux". Sa soupirante espère elle démarrer une nouvelle vie.

Romuald veut construire une relation solide avec Emmanuelle

Dernière étape de l'émission, Romuald et Emmanuelle partent en week-end en terrain neutre, à Fribourg. L'occasion pour le couple de découvrir la ville à deux. Après le périple touristique, les deux tourtereaux, très attachés l'un à l'autre, se retrouvent au restaurant et décident d'avoir une conversation honnête : l'agriculteur est prêt à prendre un appartement avec la mère célibataire, "comme ça on est tous les trois avec ta fille pour construire quelque chose". Cette déclaration touche profondément Emmanuelle, qui cherche à cacher son émotion.

Ils sont beaux Romuald & Emmanuelle, tellement différents mais tellement complémentaires #LamourEstDansLePre #ADP — • The Handler • (@ClaiireBC) 11 septembre 2017

Le tour est également venu pour Nathalie de passer un week-end en amoureux avec Victor en Corse. L'occasion pour l'agricultrice de découvrir le parapente et le segway, une activité qui conquit définitivement la jeune femme qui succombe de plus en plus au charme de son soupirant. Il n'en fallait pas plus pour que Nathalie soit sur son petit nuage : "C'est surement le début d'une belle et grande histoire d'amour".

Bon... peut-être que le rire de Nathalie vous soule, mais moi tous les deux ils me vendent juste du rêve ¿ J'adore, ça fait du bien #adp2017 — celine calligaro (@daisymoss6) 11 septembre 2017

À tel point qu'elle tient à avoir le cœur net sur les intentions de son amoureux. Si Victor est incapable d'imaginer un futur précis avec la jeune femme, il la rassure en lui avouant qu'elle lui manque lorsqu'ils sont séparés et qu'il envisagerait de vivre avec elle.

Le coup de foudre inattendu de Carole

Carole part donc découvrir le quotidien de Didier à Beauvais, et l'indécision semble s'être envolée : la distance a créé un vrai manque entre les deux célibataires qui ont passé de nombreuses heures au téléphone depuis leur séparation quelques semaines plus tôt.



Après une promenade au parc, le couple se rapproche enfin en échangeant des baisers passionnés. Les hésitations semblent définitivement envolées pour l'agricultrice qui a proposé à son prétendant de descendre une semaine entière chez elle. "Dans ma tête, je suis déjà chez toi", lui répond-il. "Ça avance vite, mais c'est tout simple, c'est une évidence", avoue l'éleveuse, définitivement conquise, "je l'attendais, c'est lui."

Didier j'aurais jamais misé sur lui et pourtant ! #ADP — Anne (@Nannouuu) 11 septembre 2017

Après un mois de séparation, Roland et Christiane vont se retrouver. Ils rencontrent la famille de la soupirante, sous le charme de l'agriculteur. Poussé par leurs proches lors du repas, le couple s'embrasse timidement pour la première fois. Mais Roland ne semble pas éprouver de sentiments amoureux pour sa prétendante. L'amour pourra-t-il naître au fil du temps ? L'agriculteur n'est pas optimiste sur ces questions mais décide de laisser une chance à Christiane.



Sébastien va enfin retrouver sa dulcinée chez elle, à Toulon, après deux semaines passées loin de l'autre. Les retrouvailles sont passionnées, à l'image de leur relation fusionnelle. Émilie présente sa mère et sa fille à son agriculteur : "je crois qu'il faut que je vous remercie d'avoir mis au monde quelqu'un d'aussi parfait pour moi", déclare-t-il à la mère de sa compagne.



Les deux amoureux planifient leur future vie à deux, Émilie espérant déjà emménager chez l'agriculteur dans quelques mois et l'épouser à l'église. Il faudra cependant patienter encore quelques semaines avant de découvrir si cette idylle passionnée survivra au temps.