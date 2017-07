publié le 31/07/2017 à 22:05

Les téléspectateurs de L'Amour est dans le pré se prennent souvent d'affection pour un prétendant. Pour ce qui est des deux hommes invités par Carole, dans l'émission diffusée lundi 31 juillet sur M6, le choix semble tout fait. L'éleveuse de chiens a en effet invité Didier et Eric à la suivre chez elle, dans les Alpes-Maritimes, afin de découvrir son quotidien et peut-être tomber sous le charme de l'un des deux.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux hommes sont radicalement différents. Didier est particulièrement timide et la situation l'incommode fortement : il n'ose pas prononcer un mot. Il faut dire que Carole ne lui laisse pas la tâche facile, car elle ne lui pose aucune question pour le mettre à l'aise.

De son côté, Eric décide de profiter de la situation et monopolise la conversation pendant tout le dîner, ce qui agace particulièrement son rival mais aussi les spectateurs de L'Amour est dans le pré. Ces derniers compatissent sur le sort du pauvre Didier et aimeraient que son concurrent parle beaucoup moins.

Eric il parle tout le temps ... il a un bouton pause ? #ADP pic.twitter.com/QGI51LemRc — Ma Vie En Ligne (@MaVieEnLigne) 31 juillet 2017

Il va falloir qu'il parle un moment donné Didier ... #ADP #ADP2017 — Charming29 ¿ (@M_Grn29) 31 juillet 2017

C'est pas très gentil d'ignorer Didier comme ça... #ADP — Ariette Passage (@ariettepassage2) 31 juillet 2017

#ADP Éric il parle encore plus que Romuald. C'est une performance. — Jean-Francois ROUX (@jfroux06) 31 juillet 2017