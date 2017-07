"L'amour est dans le pré" : Carole, la candidate qui a failli tout arrêter

publié le 24/07/2017 à 11:26

Elle a failli tout plaquer par déception. C'est le lot de chaque saison de L'amour est dans le pré. Les candidats-agriculteurs espèrent trouver l'amour et idéalisent le portrait-robot de leur potentielle âme sœur, jusqu'au moment où il faut faire face à la réalité. Et parfois c'est lé déception qui est au rendez-vous pour les agriculteurs. C'est ce qu'a vécu Carole, l'éleveuse de saint-bernard qui participe à l'émission cette année. "Très déçue par mes rencontres, j'ai même pensé, à un moment, abandonner l'émission", a confié Carole lors d'une interview à Télé 7 Jours.



Il a fallu que la productrice de l'émission lui accorde "un peu de temps pour réfléchir". Un temps salvateur puisque Carole a fini par sauter le pas et inviter deux prétendants chez elle, Eric et Didier. "J'ai tout fait pour les mettre à l'aise. Eric a fini par se décontracter. Il parlait beaucoup. On ne pouvait plus l'arrêter. De son côté, Didier, beaucoup plus réservé, est resté dans l'ombre de son rival", raconte la candidate.

Didier a finalement fini par s'ouvrir, au terme d'un moment passé en tête à tête. "Cette discussion a porté ses fruits, puisqu'il s'est totalement lâché par la suite. Ce n'était plus le même homme. Il riait. Et ça nous a rapprochés", confie-t-elle. La suite des aventures est à retrouver ce lundi 24 juillet, en prime time sur M6.