publié le 07/08/2017 à 20:35

Les nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré s'annoncent aussi drôles que romantiques. M6 a partagé sur Twitter une bande-annonce des épisodes 15 et 16 de cette nouvelle saison, diffusés ce lundi 7 août sur la chaîne. C'est au tour de Nathalie, Pierre Emmanuel, Vincent et Roland de continuer leur séjour avec leurs prétendants et prétendantes. Si Pierre Emmanuel continue de découvrir Gladys en tête-à-tête dans son exploitation du Loiret, Nathalie elle, passe des moments privilégiés avec chacun de ses trois prétendants.



Elle profite d'ailleurs d'une escapade en voiture avec Bastien pour se livrer un peu plus mais avec beaucoup d'humour. Le feeling passe très bien entre le prétendant et l'agricultrice, qui ne peut s'empêcher de rire. Très à l'aise avec lui, Nathalie lui avoue dans un éclat de rire qu'elle ne se souvient plus vraiment de leur échange lors du speed-dating : "Je me souviens juste de toi en train de partir et moi qui regarde tes fesses". Un oubli qui n'a pas empêché la jeune femme de le choisir parmi tous les hommes venus la rencontrer.

Tu me fais pas le coup de la panne, hein ? ¿#ADP ce soir à 21:00 pic.twitter.com/XDeyzThWeZ — M6 (@M6) 7 août 2017