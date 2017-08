publié le 07/08/2017 à 22:23

Elle est une des agricultrices les plus extraverties de cette saison. Nathalie, jeune éleveuse de vaches de 27 ans, a invité trois prétendants chez elle, Bastien, Sébastien et Victor. Encore assez mal à l'aise avec ses trois invités, elle n'arrive pas toujours à canaliser son énergie et part dans des fous rires interminables. Si sa joie de vivre a séduit les internautes lors du speed-dating, l'hilarité qu'elle montre face à ses prétendants les énerve beaucoup.



Lors d'un moment en tête-à-tête avec Bastien dans sa voiture, Nathalie n'a pu s'empêcher de faire des sous-entendu au jeune homme, qui répondait avec le même humour. Le feeling passe très bien entre le prétendant et l'agricultrice et Nathalie lui avoue dans un éclat de rire qu'elle ne se souvient plus vraiment de leur échange lors du speed-dating : "Je me souviens juste de toi en train de partir et moi qui regarde tes fesses". S'ensuit une série de fous rires, qu'elle n'arrive plus à contrôler.

Mais sur Twitter, les téléspectateurs de L'amour est dans le pré n'en peuvent plus d'entendre son rire fort et franc. Certains aimeraient mettre leur télé sur "mute", quand d'autres pensent simplement qu'elle en fait trop.

Imagine elle te reveille chaque matin avec son rire la Nathalie la torture ... #ADP2017 — Romain (@Rom6281) 7 août 2017

En fait la pub ça nous repose du rire de Nathalie ¿¿#ADP #ADP2017 — Vero (@veroniquegrllr) 7 août 2017

C'est le moment de tester ce fameux bouton "mute" de vos télécommandes #ADP2017 #ADP pic.twitter.com/dli8X8G10Y — Malotru (@Fantadialo87) 7 août 2017