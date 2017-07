publié le 10/07/2017 à 22:18

Cupidon a une nouvelle fois frappé dans L'Amour est dans le pré. Christophe, vigneron du Jura, a eu un véritable coup de foudre pour Angélique, dans l'émission diffusée lundi 10 juillet. Ce n'était pourtant pas évident : c'était la seule prétendante qui ne lui avait pas envoyée de photo. Cela n'a pas arrêté l'agriculteur qui a, malgré tout, décidé de rencontrer la jeune femme.



Il ne regrette absolument pas sa décision : il trouve Angélique magnifique. Même si Christophe n'arrive pas à aligner deux mots, il n'arrive cependant pas à la lâcher du regard. C'est un véritable coup de foudre. "Je suis pris par ton regard", lui avoue-t-il. Angélique, 42 ans, décide de prendre les devants en expliquant pourquoi elle lui a envoyé un courrier : "Il y avait plein de points qui pouvaient me correspondre, ton côté bonne ambiance, épicurien qui aime la vie et les gens, et à côté ce parallèle avec ce petit côté sensible."

La prétendante a tout bon : "Tu m'as complètement cerné sur pas mal de choses. Là, j'ai le palpitant qui bat à fond". De leur côté, les fans de L'Amour est dans le pré n'ont pas été insensibles à ce coup de foudre, qui n'était pourtant pas gagné d'avance.

#ADP2017 #ADP voilà, Christophe est amoureux emballé c'est pesé ¿ — Scar Marylin T Flex (@ScarTflex) 10 juillet 2017

Qu'est-ce qu'elle est jolie la fameuse Angélique ¿ Le coup de coeur se confirme à priori #ADP #ADP2017 — Flo (@Pandraae) 10 juillet 2017