publié le 04/07/2017 à 00:05

Ils sont de nouveau cinq à espérer rencontrer l'âme sœur dans L'Amour est dans le pré . Ce lundi 3 juillet, Romuald, Roland, Carole, Raphaël et Sébastien rencontrent leurs prétendants et prétendantes lors des speed-dating, en plein cœur de Paris. Ils attendent tous beaucoup de ces échanges, particulièrement Sébastien, qui a complètement craqué pour Laetitia. L'attirance ressentie à la lecture de la lettre continuera-t-elle lors du face-à-face ?



Les agriculteurs devront ensuite choisir deux personnes pour les inviter quelques jours à la ferme. Du côté de Roland, elles sont trois à s'être déplacées pour rencontrer le doyen de cette édition. Une des sept prétendantes de Romuald a déjà la photo de l'agriculteur comme fond d'écran sur son téléphone portable : "C'est un moment hyper important, c'est peut-être un tournant dans ma vie", espère-t-il. Il ouvre cette journée de rencontres avec Isabelle : "Bravo pour ton écriture" commence-t-il, "tu es la réincarnation de Victor Hugo".

Très bavard, il ne laisse pas les candidates en placer une, ce qui en arrange certaines mais en ennuie d'autres et surtout les internautes. Il choisit finalement de continuer l'aventure avec Emmanuelle et Aurélia.

Coups de foudre pour Sébastien

C'est un moment très intense pour Sébastien, qui revoit Laetitia après plus de vingt-cinq ans sans nouvelles. En voyant son portrait dans l'émission, cette dernière avait décidé de lui écrire puis de participer à l'émission afin de le rencontrer. Extrêmement touché par sa lettre, Sébastien n'avait pas hésité une seconde en choisissant de rencontrer cette ancienne camarade de classe, avec laquelle il avait partagé les bancs de l'école primaire.



Il n'y a aucune gêne entre les deux : "Cela aurait pu être un autre copain de classe, ça m'aurait pas fait le même effet", explique la prétendante. Trop peu sûre d'elle, Laetitia n'avait jamais osé avouer ses sentiments à Sébastien. Des sentiments qu'elle a couchés sur le papier, dans un carnet qu'elle a donné à l'agriculteur : "C'est de la décharge émotionnel", s'émeut-il, "J'en tremble". Difficile pour les autres prétendantes de rencontrer l'agriculteur après ce moment hors du temps.

C'est bon il est amoureux #ADP — Carole (@PaaradiseBeauty) 3 juillet 2017

Émilie est la deuxième prétendante que Sébastien attend de rencontrer avec impatience. Dès qu'il l'aperçoit, l'agriculteur ne peut s'empêcher de sourire et de rire : "Tu m'éblouis" lui dit-il dès les premières secondes, "Tu me coupes la parole". Pris de court, il n'arrive presque plus à parler : "Tu ne sais pas ce que tu dégages comme douceur et comme sincérité". À peine se retrouve-t-il seul qu'il fond en larmes sous le coup de l'émotion : "Je ne croyais pas que c'était possible de rencontrer d'aussi belles personnes".



Au terme de ces différents rendez-vous, Sébastien décide sans surprise d'inviter Émilie, son grand coup de cœur de cette journée et Laura, la deuxième prétendante qui a su le toucher. En larmes, Laetitia vit très mal cette déception : "J'ai trop peur que cette intensité me bloque", essaie-t-il de lui expliquer. "Tu es là depuis 25 ans, tu le seras encore un petit bout de temps", lui dit-elle, la voix tremblante et réconfortée par les autres prétendantes.

De jolies rencontres pour Raphaël, Carole et Roland

Raphaël attendait impatiemment la rencontre avec Camille, une ornithologue qui a tout de suite séduit le pêcheur. Pendant leur rendez-vous, les deux passionnés d'oiseaux échangent sur leurs connaissances, sans oublier de parler d'amour. La jeune femme avoue ne pas être souvent tombée amoureuse, tout comme Raphaël : "Tu corresponds au genre de personne vers qui je pourrais aller" lui avoue-t-il. Il choisit cependant de continuer l'aventure avec Marie-Laure et Sarah.



De son côté, Roland rencontre ses trois prétendantes : Michèle, Jeanne et Christiane. Très à l'aise avec ses interlocutrices, il évoque déjà une future vie intime. La compétition est rude entre les femmes venues pour lui, qui pensent toutes l'avoir séduit. Il choisit finalement de passer une semaine avec Michèle et Christiane. Carole quant à elle n'a pas vraiment de coup de cœur pendant ses rendez-vous tant ses interlocuteurs sont mal à l'aise face à elle. Elle choisit finalement d'inviter Didier et Éric dans son élevage de chiens Saint-Bernard.

Premiers moments à la ferme

Roland attend ses deux prétendantes avec impatience, une excitation partagée par Christiane, qui a mis tous ses atouts de son côté pour séduire le doyen de cette édition. Sébastien est encore tout retourné de sa rencontre avec Émilie, puéricultrice du Var : "Je vois en lui une personne pour partager le reste de ma vie, pour construire et pour être heureux" confie-t-elle à ses amies.



Chez Sébastien, l'ambiance est chaleureuse entre Noura et Émilie, toutes les deux très attirées par l'agriculteur. Lui n'arrive pas à cacher son émotion lorsqu'il retrouve celle pour laquelle il a eu un véritable coup de cœur lors du speed-dating. Chez Raphaël, Marie-Laure apprivoise le caractère entier du pêcheur, en attendant l'arrivée de Sarah.



Romuald a sorti sa plus belle chemise rose pour recevoir ses prétendantes Emmanuelle et Aurélia. Cette dernière ne restera que deux jours chez l'agriculteur, ce qui laisse la soirée à Emmanuelle pour faire connaissance avec Romuald. Carole accueille ses deux prétendants, Didier et Éric, à la tombée de la nuit dans une ambiance un peu tendue. Les heures à venir permettront aux agriculteurs d'y voir déjà un peu plus clair.