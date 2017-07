publié le 12/07/2017 à 14:06

En 2010, Jean-Pierre, agriculteur à Moréac dans le Morbihan participait à la cinquième édition de L’Amour est dans le pré. Six ans plus tard, il se donnait mort. À l’époque, des soucis d’ordre professionnel avaient été évoqués pour expliquer son geste. Ce mardi 11 juillet, la sœur de ce dernier, Marie, a révélé dans une interview accordée au Télégramme les véritables raisons qui l’ont poussé à passer à l’acte.



"Un mois avant de se suicider, il m’avait dit qu’il était épuisé physiquement. Deux jours avant, il était allé voir son médecin. Mon frère, il était en burn-out. Mais, avec André (son frère ndlr), ils en avaient déjà traversé tellement, des épreuves… Et puis, ils n’étaient pas isolés, il y avait toujours du monde à la maison…", a-t-elle confié au quotidien.

La sœur de Jean-Pierre a tenu à ajouter que ce n’était pas sa situation financière qui avait poussé l’agriculteur au suicide. "L’affaire était viable, mon frère avait même un autre projet. Il voulait notamment passer sur de l’élevage de volailles bio". Cette dernière pointe plutôt du doigt un système : "Il en avait parlé à sa banque, elle n’avait pas suivi… Ça a été le coup de grâce".



Jean-Pierre n’aurait pas supporté cet échec. "C’est cet orgueil, ce putain d’orgueil qui les tue. La faiblesse, c’est honteux dans ces métiers ; les difficultés, il ne faut pas les montrer, encore moins les dire. Culturellement, dans le monde rural, toute fragilité est interdite. Mon frère, il n’a peut-être pas su dire qu’il avait besoin d’aide."