publié le 11/07/2017 à 12:19

Les rencontres amoureuses passionnent toujours autant le public. L'Amour est dans le pré s'est largement imposé dans le match des audiences, réunissant 4,5 millions de téléspectateurs séduits par les idylles champêtres. Ce score permet ainsi à M6 d'enregistrer une part d'audiences de 19,9%. L'émission dépasse donc de peu TF1 et sa série policière Esprits Criminels, suivie par 4,1 millions de curieux, pour une part de marché de 18,1%. En troisième place du podium, on retrouve France 3 qui proposait le film La Chèvre, mettant à l'honneur le binôme Gérard Depardieu et Pierre Richard : 2,6 millions de cinéphiles ont (re)découvert ce long-métrage culte, ce qui permet à la troisième chaîne d'enregistrer une part d'audience de 11,7%.



Non loin derrière, on retrouve France 2 qui diffusait la série policière Major Crimes : 2,1 millions de fidèles se sont réunis derrière leur petit écran, soit 9,7% de parts de marché. Ces quatre programmes s'imposent donc très loin devant Arte, qui clôt ce match des audiences avec Détective Dee 2, rassemblant 872.000 curieux pour 4,1% de parts d'audience.