"L'amour est dans le pré" : Patrice, vierge à 52 ans, émeut les internautes

REVUE DE TWEETS - À 52 ans, Patrice n'a jamais connu de femme. Une solitude pesante pour l'agriculteur et qui a ému les internautes.

Crédit : Aurélien Faidy / M6 Patrice, 52 ans, est éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 09/01/2017 à 21:40

Patrice a un grand cœur à offrir mais il n'a trouvé personne à qui le donner. Âgé de 52 ans, cet éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire est candidat à la douzième saison de L'amour est dans le pré. Comme les autres participants il espère trouver l'amour grâce à l'émission, une grande première pour lui. Comme il l'explique à Karine Le Marchand, il n'a jamais eu de relation avec une femme et n'est jamais allé plus loin qu'un baiser.



Il explique sa situation par l'ingérence de sa mère dans sa vie privée car elle ne voulait pas qu'il fasse sa vie. Malgré ce manque d'expérience, Patrice y croit. Il cherche une femme simple, qui aime la nature et qui saura s'épanouir dans son exploitation. Il n'a aucune exigence quant au physique de sa prétendante et souhaiterait rencontrer des femmes qui ont entre 30 et 50 ans. Il accueillerait volontiers des enfants dans sa maison car ils y mettraient de la vie. Sur Twitter, les internautes ont été touché par la franchise de Patrice et lui souhaite bonne chance dans sa quête de l'amour et saluent son courage.

Il est très humble et généreux, Patrice. C'est touchant. #ADP — A. (@Anna_Chls) 9 janvier 2017

Ooooh...ça me fait trop de peine...il n'a jamais connu de nana...le pauvre..¿#ADP #M6 — ¿ Trina Mac-Dinh ¿ (@Trinaofficiel) 9 janvier 2017