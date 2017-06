publié le 13/06/2017 à 10:43

Tout le monde y croyait à ce couple et pourtant... François, le candidat de L’amour est dans le pré saison 9 a déclaré à Télé Poche qu’il était à nouveau célibataire. Marie-Line, une bretonne qu’il avait rencontrée grâce à l’émission de M6 et avec qui il s’était marié, l’a quitté en août dernier. Cette dernière est partie avec leur bébé qu’ils ont eu un an plus tôt, Marceau. "Elle m'a joué un drôle de tour. Elle est partie de la maison le 12 août, l'an dernier, 5 jours après le baptême de notre fils", a raconté l'éleveur.





Le céréalier fan de Johnny Hallyday qui avait marqué la saison 9 de l’émission phare de M6, a expliqué que sa compagne ne s’était jamais faite à la vie à la campagne. "Elle ne s'est liée avec personne au village. Elle s'ennuyait peut-être. Notre fils est né le 21 juillet 2015. À partir de là, elle s'est rendue huit fois chez elle en Bretagne..." Ce dernier se rend le plus souvent possible en Bretagne afin de voir son fil. Il espère encore qu’elle reviendra et que tout s’arrangera.