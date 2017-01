Quatorze nouveaux agriculteurs cherchent l'amour. M6 diffuse lundi 9 janvier les derniers portraits des candidats de "L'amour est dans le pré".

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 09/01/2017 à 18:03

Sept nouveaux candidats vont ouvrir leur coeur aux téléspectateurs ce lundi 9 janvier. La semaine dernière Romuald, Nathalie, Gilles, Christophe, Gérard, Julie et Vincent se présentaient à Karine Le Marchand et expliquaient leurs rêves et leurs envies. Cette fois c'est au tour des sept derniers de se livrer face caméra. Pour sa douzième saison, l'émission phare de M6 n'a pas changé la recette de son succès et mise beaucoup sur les portraits.



Depuis début décembre L'amour est dans le pré propose de découvrir en exclusivité les candidats sur sa page Facebook. Physique, caractère, profession, les agriculteurs évoquent leur partenaire idéal(e), celui ou celle qui pourrait correspondre au mieux à leur mode de vie. L'émission présente ce lundi le doyen de cette saison, Roland, et le premier pêcheur depuis le début du show, Raphaël. Karine Le Marchand rencontre aussi Carole, éleveuse de chiens Saint-Bernard.

Patrice, éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire

Patrice a 52 ans et élève des vaches laitières en Pays de la Loire. Il n'a jamais rencontré de filles, même adolescent, et n'est jamais allé plus loin qu'un baiser. Un manque qu'il aborde sans gêne ni honte avec Karine Le Marchand en évoquant sa solitude. Il cherche une femme simple, qui aime la nature. Patrice n'a aucune exigence quant au physique de ses prétendantes mais elles doivent avoir entre 35 et 50 ans. Rencontrer une femme avec des enfants ne serait pas un frein, car il trouve qu'ils "font une vie à la maison".

Carole, éleveuse de chiens Saint-Bernard en région PACA

Carole est une des trois femmes de cette douzième saison de L'amour est dans le pré. À 48 ans, elle a six enfants et vit en région Provence-Alpes-Côte D'azur. Très maternelle, c'est une femme dynamique qui n'aime pas être seule et qui attend la même énergie d'un homme. Elle recherche un partenaire qui soit attentionné et qui fasse preuve de tendresse. Ses prétendants doivent également aimer les animaux car Carole est éleveuse de chiens Saint-Bernard.

Roland, éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes

À 60 ans, Roland est le doyen de l'émission. Éleveur de vaches à viande en Auvergne-Rhône-Alpes, il est proche de la retraite. Il se décrit comme quelqu'un de plutôt positif avec un important sens de l'humour. Il aime faire du sport, principalement de la moto-neige et de la pêche. Roland souhaiterait rencontrer des femmes qui sont à la retraite ou qui le seront bientôt et qui ont donc à peu près le même âge que lui.

Jean-Marc, viticulteur et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne

Jean-Marc a 52 ans et mène deux activités agricoles, la viticulture et l'élevage de vaches allaitantes. Il vit dans son exploitation en Bourgogne où il aime s'adonner à son loisir principal avec des collègues, la chasse. Jean-Marc cherche une femme qui acceptera son activité de chasseur, sa seule exigence. Il n'a aucune préférence au niveau du physique de sa partenaire et se moque qu'elle soit ronde ou mince. Timide et très attentionné, Jean-Marc a besoin d'être protecteur avec sa compagne.

Pierre-Emmanuel, céréalier en Centre-Val-de-Loire

Pierre-Emmanuel est le grand bavard de cette douzième saison de L'amour est dans le pré. À 43 ans, il est céréalier et éleveur de vaches allaitantes en Centre-Val-de-Loire. Il doit son amour de la nature à son arrière grand-père, qui lui a transmis de nombres choses, comme son humour. Pierre-Emmanuel cherche une femme démonstrative, qui saura lui montrer ses sentiments et qui aura le même humour que lui. L'agriculteur cherche tout simplement une femme "jolie et cultivée".

Raphaël, pêcheur en Auvergne

Raphaël est le premier pêcheur de l'émission depuis ses débuts en 2006. Âgé de 44 ans, il vit en Auvergne et se décrit comme quelqu'un de très écolo, adepte du tri sélectif et de des produits issus de l'agriculture biologique. C'est donc important pour lui de rencontrer une femme qui a les mêmes valeurs que lui. Raphaël croit au coup de foudre et pense qu'il en vivra un durant le speed dating. Il cherche une personne ouverte, avec un univers riche et qui a comme lui l'esprit d'aventure.

Sébastien, éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine

Sébastien est éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine. À 40 ans, il est père de deux enfants et souhaitait à l'origine devenir professeur de mathématiques. Assez anxieux, Sébastien ne veut surtout pas se ridiculiser dans sa recherche de l'amour et espère pouvoir se montrer comme il est. Il ne peut pas envisager d'être avec quelqu'un qui ne s'adapte pas à la vie rurale mais souhaite quelqu'un d'ouvert et qui soit content de l'accompagner dans son travail sur l'exploitation.