De nouveaux agriculteurs sont à la recherche de l'amour. Leurs portraits sont diffusés lundi 2 janvier sur M6.

Sébastien, 40 ans, est éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : voir la galerie

Sébastien, 40 ans, est éleveur de brebis et de vaches allaitantes en Nouvelle-Aquitaine Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Patrice, 52 ans, est éleveur de vaches laitières en Pays de la Loire Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Christophe, 46 ans, est vigneron en Bourgogne - Franche Comté Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Pierre Emmanuel, 43 ans, est céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Centre-Val-de-Loire Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Roland, 60 ans, est éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône Alpes Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Romuald, 42 ans, est éleveur de poules bio pour la vente des oeufs en Bourgogne-Franche Comté Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Nathalie, 27 ans, est éleveuse de vaches et de chèvres pour le fromage en Bourgogne-Franche Comté Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Julie, 33 ans, est éleveuse de chevaux en Normandie. Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Carole, 48 ans, est éleveuse de chiens Saint-Bernard en région PACA Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Gilles, 57 ans, est céréalier et éleveur de taurillons en Nouvelle-Aquitaine Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Vincent, 45 ans, est éleveur de brebis allaitantes en Occitanie Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Raphaël, 44 ans, est pêcheur en Auvergne Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Gérard, 52 ans, est éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Nouvelle-Aquitaine Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date : Jean-Marc, 52 ans, est viticulteur et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne Crédits : Aurélien Faidy / M6 | Date :

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 02/01/2017 à 15:23

Quatorze agriculteurs cherchent l'amour. M6 diffuse lundi 2 et 9 janvier les portraits des nouveaux candidats de L'amour est dans le pré, qui n'ont qu'un rêve : rencontrer l'âme sœur. Cette année, onze hommes et trois femmes espèrent changer de vie grâce à l'émission. Avec sincérité, tendresse et souvent humour, ils vont se présenter face caméra et répondre aux questions, souvent très personnelles, de Karine Le Marchand.



Amour, travail, loisirs, famille, ils vont dévoiler les différentes facettes de leur quotidien et imaginer le partenaire parfait. Parmi ces quatorze agriculteurs il y a Romuald, éleveur de poules en Nouvelle-Aquitaine au grand sens de l'humour, Patrice, qui à 52 ans n'a jamais eu de relations sérieuses ou encore Julie, éleveuse de chevaux en Normandie. Il y a aussi Nathalie, la benjamine de cette édition qui, à 27 ans, cherche quelqu'un de positif avec un grand cœur. Leur portrait et ceux des autres agriculteurs sont à découvrir lundi 2 et 9 janvier sur M6.