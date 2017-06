Patrick Timsit descend "L'amour est dans le pré"

publié le 04/06/2017 à 10:36

Invité ce dimanche d'Eric Dussart et de Jade dans On fait la télé pour évoquer la comédie romantique Marie- Francine réalisée par Valérie Lemercier (en salle en ce moment), Patrick Timsit s'est exprimé sur une émission de télévision; comme dans le film, il y est question d'amour mais dans un pré cette fois. Le comédien n'est pas dupe: "Ça m'attriste, il y a un petit côté pathétique (...) Ils sont méchants, ils se moquent des gens. Ils ne sont pas bienveillants", regrette-t-il à propos de l'émission présentée par Karine Lemarchand. (voir video)



