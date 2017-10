publié le 20/10/2017 à 23:53

C'est l'heure de la réunification pour les candidats de Koh-Lanta. Après vingt jours de compétition dans l'archipel des Fidji, l'équipe rouge et l'équipe jaune ne sont plus. Tous les candidats restants ont été réunis dans une seule et même équipe.



Cette réunification a été précédée du départ de Tugdual, éliminé à la suite du duel des ambassadeurs, avec Fabian et Marguerite aux manettes.

Après une épreuve d'immunité individuelle remportée par Sébastien, tous les aventuriers ont été convoqués pour leur tout premier conseil tous ensemble. Un premier conseil riche en rebondissements. Marvyn et Romain ont en effet été très difficiles à départager. Avec chacun cinq voix contre eux, ils sont tombés à égalité. À l'issue d'un second vote, c'est finalement Marvyn qui a été éliminé.

Le retour du vote noir

"Certaines personnes mettent des stratégies en place, on suit, et au conseil on se rend compte qu'ils n'ont pas suivi", a lancé Marvyn. Maxime a directement admis que c'était lui. "Je ne veux plus faire de stratégie", a-t-il souligné. "À chaque fois, tu mets un couteau dans le dos", lui a alors renvoyé Marvyn. L'aventurier est éliminé et la "sentence est irrévocable", comme le dit si bien Denis Brogniart. Il a donc quitté l'aventure Koh-Lanta mais a toutefois pu profiter du fameux vote noir, qui pourrait représenter un danger pour Maxime...