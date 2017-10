publié le 21/10/2017 à 00:36

Il n'aura pas survécu au duel des ambassadeurs. Tugdual, aventurier de l'équipe rouge, a été éliminé vendredi 20 octobre de Koh-Lanta à la suite du duel des ambassadeurs mené par Fabian et Marguerite.



Si l'aventurier a accepté avec beaucoup de fair-play son élimination, il a toutefois tenu à s'exprimer devant ses coéquipiers pour leur confier un secret qu'il gardait depuis le début de l'aventure. Tugdual a en effet révélé être borgne (il n'a qu'un seul œil qui fonctionne : le gauche) depuis son enfance, à la suite d'une malformation. "Je pensais que j'étais quelqu'un de fort (...) j'arrive sur Koh-Lanta et mes vieux démons viennent me hanter", a lancé l'aventurier qui dit avoir perdu certaine fois confiance en lui au cours de son aventure.

Fort de ce constat, Tugdual n'a été qu'à moitié étonné lorsqu'il a appris son éviction. "Je m'étais préparé à l'idée que mon nom serait écrit sur le papier", a-t-il lancé. C'est donc sans aucune rancœur que le désormais ex-aventurier a tourné les talons pour quitter le jeu d'aventure de TF1, mais non sans une émotion certaine.

Cette révélation de Tugdual aux autres aventuriers était déjà quelque peu connue de certains téléspectateurs. Début octobre, consterné devant la pluie de moqueries sur son physique sur Internet, l'aventurier avait tenu à rendre public son handicap. C'est dans France Dimanche qu'il s'est confié à ce sujet, soulignant que "la moquerie peut faire beaucoup de mal".