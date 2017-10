publié le 17/10/2017 à 10:52

Le président Macron répondait dimanche 15 octobre pour la première fois aux questions de journalistes sur TF1. "C'était clair et net. De l'excellent travail. Sans notes et sans bavures. Tout dans la tête et rien dans les mains", analyse Éric Zemmour. "Pendant une heure, on comprenait mieux pourquoi Emmanuel Macron avait tant séduit nos élites, de Jacques Attali à François Hollande. À la fois rapide et limpide. Une Ferrari de l'intelligence à la française", raille-t-il.



"Il rappelait irrésistiblement aux plus vieux Giscard", constate le journaliste. Il note que "si Macron a les qualités de Giscard, il en a aussi les défauts et les lacunes". Ainsi "au bout de 50 minutes consacrées à l'économie, on en avait assez d'être à Bercy en compagnie du directeur du Budget".

"Comme Giscard, Macron est un moderne, c'est-à-dire qu'il pense que nous sommes dans un âge de l'Humanité où tout se règle par l'économie et le droit. La négociation et le deal", ajoute Éric Zemmour : "On songeait encore à Giscard et à la fameuse sentence de Raymond Aron sur l'ancien président : il ne sait pas que l'Histoire est tragique", conclut-il.