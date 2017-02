Le gagnant du dernier "Koh-Lanta" cherche un club de football

publié le 26/02/2017 à 05:20

Il est devenu célèbre en fin d'année dernière après avoir remporté "Koh-Lanta", la célèbre émission de télé-réalité de TF1. Benoît Assadi avait pourtant pendant longtemps pensé pouvoir accéder à la gloire sur les terrains de football, des gants aux mains. Après avoir passé six ans comme gardien au centre de formation du FC Lorient, il n'a finalement pas été conservé et a continué sa carrière en CFA 2, puis en Division d'Honneur, comme le rapporte Le Parisien.



"Il y a eu deux sommets dans ma formation de footballeur, ma sélection en équipe de France des moins de 17 ans et un match lors de mon année de stagiaire pro à Lorient. C'était un amical contre Rennes et j'étais sur le banc de touche. Avant le match, j'avais croisé Yann M'Vila dans le vestiaire. J'étais impressionné", a-t-il déclaré au quotidien.

S'il reconnaît qu'il n'avait "probablement pas le niveau", Benoît Assadi estime avoir été "malchanceux". Il a tout de même conservé de solides amitiés dans le monde du football professionnel, comme avec l'actuel gardien de Lorient Benjamin Lecomte ou encore le milieu de terrain gabonais de la Juventus Turin Mario Lemina. Il souhaite, après son escapade télévisuelle, reprendre le chemin des vestiaires, espérant "trouver un club de CFA 2 (NDLR: le cinquième niveau national) la saison prochaine".