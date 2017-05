Kate Middleton n'aura pas de rôle majeur au mariage de sa sœur Pippa

publié le 15/05/2017 à 10:17

Kate Middleton n'est pas rancunière. Pour le mariage de sa sœur Pippa, le 20 mai, la duchesse de Cambridge veut rester en retrait pour ne pas lui voler la vedette. Sa cadette avait pourtant brillé, sans doute sans faire exprès, lors de son union avec le prince William en 2011. Pas question de faire de même samedi prochain. D'autant que Kate Middleton, en raison de son statut de femme mariée, ne pourra pas être demoiselle d'honneur. Si elle aurait pu, en revanche, être dame d'honneur, elle n'en fera rien.



"Kate volerait la vedette à sa sœur, a expliqué Judy Wade, spécialiste de la royauté, à People. C’est une situation délicate pour Pippa. Elle aimerait que sa sœur soit à ses côtés (...) Mais si votre sœur est une future reine, elle va lui voler la vedette et attirer toute l’attention sur elle. Kate voudrait être en arrière-plan autant que possible". Elle laisse ainsi le soin à ses enfants, George et Charlotte, de piquer la vedette à leur tante. Ils seront respectivement demoiselle et garçon d'honneur pour le mariage.

L'autre personnalité qui pourrait faire de l'ombre à la mariée et son futur époux, James Matthews, c'est le prince Harry. Ou plus précisément sa petite-amie, Meghan Markle. L'actrice américaine fait beaucoup parler d'elle depuis l'officialisation de sa relation avec le frère du prince William. Si elle a bien failli être rayée de la liste des invités, la jeune comédienne est finalement conviée à la réception, mais pas à la cérémonie.