Princesse Charlotte entourée de ses cousins et cousines et de son arrière grand-mère, la reine Elizabeth II, pour ses 90 ans

THE DUCHESS OF CAMBRIDGE / KENSINGTON PALACE / AFP

La princesse Charlotte immortalisée par sa mère Kate Middleton, en mai 2016 Crédits : THE DUCHESS OF CAMBRIDGE / KENSINGTON PALACE / AFP | Date :

publié le 02/05/2017 à 08:38

Un regard bleu perçant, espiègle, un petit rictus en coin, et une chevelure châtain qui tend vers l'auburn. Au fil des mois, la princesse Charlotte gagne en charme et en personnalité. Elle fête mardi 2 mai ses deux ans. Déjà 24 mois que l'Angleterre toute entière était figée à l'arrivée du deuxième Royal Baby. La cadette de Kate et William a bien poussé depuis, et ressemble de plus en plus à son arrière grand-mère, la reine Elizabeth II.



La sœur du prince George a déjà vu du pays à son âge. À l'automne 2016, toute la famille est partie faire un voyage de 10 jours au Canada. Elle a aussi assisté, avec sa famille, à sa première messe de Noël en décembre dernier.

Cette année sera encore forte en émotions. Le 20 mai prochain, elle aura le rôle très sérieux de demoiselle d'honneur du mariage de sa tante, Pippa Middleton avec James Matthews. Son frère sera garçon d'honneur.