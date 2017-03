publié le 13/03/2017 à 15:33

Le ciel s'assombrit au-dessus de l'heureuse famille royal. Pippa, la jeune soeur de Kate Middleton, doit épouser le multi-millionnaire britannique James Matthews, le 20 mai prochain, dans une petite église du Berkshire, d'où ses parents sont originaires. Une cérémonie voulue simple et familiale, au cours de laquelle Pippa Middleton compte bien ne pas se faire voler la vedette par Meghan Markle. Selon le site britannique Daily Mail, la compagne du prince Harry pourrait en effet ne pas être invitée au mariage.



Depuis l'annonce de leur couple, en novembre dernier, l'actrice américaine attire les regards de tous les médias anglais. Si Pippa avait elle-même (presque) monopolisé les regards lors du royal wedding de Kate avec le prince William, Meghan Markle pourrait ne pas avoir l'occasion de faire de même.

Toujours comme le rapporte le Daily Mail, au moment d'envoyer les invitations, Pippa aurait annoncé que l'actrice de Suits ne serait pas invitée, pour la raison simple qu'elle n'est pas mariée avec Harry, et qu'elle ne fait donc pas officiellement partie de la famille royale. Il avait pourtant été annoncé que les deux tourtereaux feraient leur première apparition commune lors du mariage de Pippa Middleton et James Matthews.