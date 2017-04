publié le 18/04/2017 à 10:24

Pas facile de s'intégrer dans une belle famille, encore moins quand celle-ci est royale. Meghan Markle semble peiner à trouver ses marques chez les Windsor. La petite amie du prince Harry a beau tout faire pour leur plaire, certains ne l'accueillent toujours pas à bras ouverts, à commencer par sa majesté la reine elle-même.



Plus éloignée et moins haut placée, Pippa Middleton, la sœur de Kate, ne voulait pas de la star de Suits à son mariage. Celle qui s'apprête à épouser le millionnaire James Matthews le 20 mai prochain avait trouvé une astuce pour ne pas se faire piquer la vedette par cette nouvelle idylle bien plus médiatique avec une clause sur le faire-part de mariage : "Pas de bague, pas d'accompagnant", relève Gala.

Mais la belle sœur du prince William aurait cédé. D'après les tabloïds anglo-saxons, l'actrice américaine sera bien présente à l'événement. Mais elle ne pourra pas assister à la totalité. Elle est seulement invitée à la réception et non à la cérémonie, ainsi, au moins au début, Pippa restera la star de la journée. Si elle ne se fait pas voler la vedette par ses neveu et nièce, George et Charlotte, bien sûr.