Kate Middleton entourée des coureurs Heads Together devant Kensington

Kate Middleton avec les coureurs de Heads Together le 19 avril 2017

À l'occasion du marathon de Londres, l'association Heads Together enroule des bandeaux à ses couleurs sur les boîtes aux lettres londoniennes, ici devant Kensington

publié le 20/04/2017 à 11:17

La santé mentale est son fer de lance. La santé physique aussi. Kate Middleton, avec les prince Harry et William, fait campagne pour l'association Heads Together, soutenue par la Royal Foundation. Une association qui vise, notamment, à faire tomber les tabous sur les maladies mentales et la manière dont est abordé le sujet dans la société.



À l'occasion du marathon de Londres organisé dimanche 23 avril, des coureurs vont arborer les couleurs de l'association avec un bandeau sur la tête. Ces derniers ont été accueillis, mercredi 19 avril, par Kate Middleton à Kensington Palace. Elle les a encouragés, mais pas que.

Une des idées cette année pour mettre en avant Heads Together, c'est de mettre les bandeaux bleus flashy sur les boîtes aux lettres rouges londoniennes, et ainsi attirer l'attention. Kate Middleton a donc montré l'exemple en enroulant un bandeau autour de la boîte aux lettres qui se situe devant Kensington Palace. L'an dernier, les trois athlètes royaux s'étaient entraînés pour courir le marathon.

Le prince William décore Victoria Beckham

Kate Middleton n'était pas accompagnée de son époux, le prince William. Ce dernier était en effet à Buckingham Palace en train de décorer des célébrités de prestigieuses médailles, dont d’officier de l'ordre de l'Em­pire britannique qui l'a notamment accrochée sur la veste de Victoria Beckham.