publié le 24/04/2017 à 15:57

Ils sont devenus inséparables et leur parfaite entente est touchante. Kate Middleton et les princes Harry et William passent beaucoup de leur temps ensemble. Ils s'occupent tous les trois de l'association Heads Together qui se préoccupe des maladies mentales. Pour cette association, les trois membres de la famille royale se sont retrouvés pour discuter de leur initiative. Après avoir abordé le fait d'être parents et d'être revenus sur quelques épisodes des premiers mois de la vie de George, la conversation débouche rapidement, devant l’œil de la caméra, sur l'enfance difficile des deux princes et la mort de leur mère alors qu'ils étaient enfants.



"On s'est rapprochés à cause des circonstances. On est liés de manière unique par ce que l'on a vécu. Mais même Harry et moi pendant des années n'avons pas assez parlé de notre mère", confie alors l'époux de la duchesse de Cambridge, appuyé par son frère. C'est justement cette campagne pour l'association qui leur a fait prendre conscience de ce manque de communication par rapport au tragique événement, confie Harry à son tour. Depuis peu, les deux héritiers de la couronne délient les langues et se confient davantage sur cet épisode.

La vidéo a été publiée le 21 avril dernier, soit deux jours avant le grand marathon de Londres. Heads Together avait des coureurs pour porter les couleurs de la lutte contre les maladies mentales à travers la capitale londonienne dimanche 23 avril.