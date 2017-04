publié le 13/04/2017 à 15:38

À quelques dizaines de jour du mariage de Pippa Middleton, la cérémonie se précise. La sœur cadette de Kate Middleton épousera le financier James Matthews en mai prochain et aura à ses côtés son neveu et sa nièce, le prince George et la princesse Charlotte. D'après une journaliste du Daily Mail, qui a eu confirmation de Kensington Palace, les deux enfants de Kate Middleton et du prince William seront au cœur de la cérémonie.



George, du haut de ses trois ans et demi, sera garçon d'honneur et Charlotte, qui fêtera ses deux ans au début du mois de mai, sera demoiselle d'honneur. Deux rôles très importants pour les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge. George et Charlotte voleront-ils la vedette à leur tante le jour de son mariage ? Réponse le 20 mai, dans la petite église d'Englefield, à l'ouest de Londres.

Pippa Middleton wedding: Prince George will be a page boy, and Princess Charlotte will be a bridesmaid, KP confirm. — Rebecca English (@RE_DailyMail) 10 avril 2017

"Mariage de Pippa Middleton : le prince George sera page et la princesse Charlotte sera demoiselle d'honneur. Confirmé par Kensington Palace"