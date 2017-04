publié le 20/04/2017 à 15:30

C'est le mariage de l'année. Tous les appareils photo des tabloïds britanniques risquent de se tourner vers le Berkshire. Pippa Middleton, la sœur de Kate, et James Matthews ont prévu de se marier, dans pile un mois, le 20 mai prochain dans cette partie de la Grande Bretagne.



Une cérémonie très attendue, très médiatique, qui a déjà beaucoup fait parler d'elle, notamment concernant la liste des invités. Pippa Middleton a beau ne pas vraiment faire partie de la famille royale britannique, son union sera scrutée.

D'autant que son beau-frère, le prince William, sera présent avec son épouse et sœur de la mariée, Kate Middleton. Quelques détails sur le déroulé de la cérémonie sacrée ont fuité ces derniers mois. À un mois des festivités, zoom sur les informations que l'on connaît déjà autour de cette date.

1 - Un lieu intime

C'est dans la charmante église Saint Mark, à Englefield dans le Berkshire, que les deux fiancés vont se passer la bague au doigt. Un lieu assez intime qui se situe à seulement quelques kilomètres du domicile des parents de la future mariée. "Pippa est une fille traditionnelle et elle voulait se marier à la maison", a expliqué un proche de la fiancée au magazine The Sun. Les tourtereaux feront ensuite la réception dans une magnifique demeure, non loin de là.

2 - Meghan Markle invitée ou pas ?

La liste des invités est réduite. 150 personnes environ ont l'honneur d'avoir reçu un faire-part. Parmi eux, la grande question était de savoir si la petite amie du prince Harry l'accompagnera ou non. Au départ, Pippa Middleton ne voulait pas de sa présence, elle aurait été inquiète de se faire voler la vedette. Finalement, l'actrice américaine, pas officiellement fiancée au prince, est conviée à la réception, mais pas à la cérémonie.

3 - Les vedettes : prince George et princesse Charlotte

Mais Pippa ne va peut-être pas réussir à conserver toute la lumière sur elle, mais pas à cause de Meghan Markle. Si elle avait elle-même volé la vedette de sa sœur en 2011, elle s'expose au même risque en invitant Kate Middleton, mais surtout ses enfants. Les adorables héritiers de la couronne britannique auront chacun un rôle bien particulier de garçon et demoiselle d'honneur et risquent d'attirer tous les regards.



4 - La grande inconnue : sa robe de mariée

Le couturier Gile Deacon serait-il derrière sa robe de mariée ? Pippa Middleton ne veut sans doute pas porter l'oeil à son mariage. Elle cache à la terre entière la robe qu'elle a décidé de porter. Cependant, des paparazzi ont vu le couturier britannique sortir de la maison de la fiancée en novembre dernier, une house remplie dans les bras. De toute façon, elle sera sans aucun doute photographiée sous toutes ses coutures le jour dit.