publié le 13/02/2017

Il y a de quoi devenir hystérique. Dans un peu plus d'un mois, les représentants de la couronne britannique seront de passage en France, dans la capitale. C'est une annonce très officielle de Kensington Palace dans un communiqué. D'après le spécialiste du sujet Stéphane Bern, Kate Middleton et le prince William passeront un week-end à Paris les samedi 17 et vendredi 18 mars prochains et assisteront, à cette occasion, au match de rugby qui opposera la France à l'équipe du Pays de Galles dans le cadre du tournoi des Six Nations.



"La visite de Ses Altesses Royales est à l'initiative du ministère britannique des Affaires étrangères", a annoncé lundi le palais de Kensington dans un communiqué. Une visite qui tombe au moment où la Grande Bretagne devrait notifier sa sortie de l'Union européenne.

Le duc et la duchesse de Cambridge rencontreront à Paris "des dirigeants français issus de plusieurs domaines" et participeront notamment à un "dîner officiel à la résidence de l'ambassadeur britannique", selon le communiqué. L'initiative intervient alors que la Première ministre britannique Theresa May s'est engagée à activer avant fin mars l'article 50 du Traité de Lisbonne, qui lancera deux années de négociations de sortie de l'Union Européenne, dans le cadre Brexit.

