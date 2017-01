Theresa May annonce que le Brexit signifiera la sortie du marché unique

Le résultat des négociations de sortie de l'UE sera soumis à un "vote des deux chambres du Parlement" a prévenu la Première ministre britannique.

par Aymeric Parthonnaud , Avec AFP publié le 17/01/2017 à 13:18

Le Brexit signifiera la sortie du Royaume-Uni du marché unique, a affirmé mardi 17 janvier 2017 la Première ministre britannique Theresa May. "Ce que je propose ne peut pas signifier une appartenance au marché unique", qui nous empêcherait de négocier "nos propres accords commerciaux", a-t-elle déclaré à Londres.



Le résultat des négociations de sortie du pays de l'Union européenne sera soumis au Parlement qui se prononcera par un vote, a aussi annoncé Theresa May. "Le gouvernement soumettra l'accord final à un vote des deux chambres du Parlement", a déclaré la Première ministre en présentant sa stratégie pour le Brexit, qu'elle doit déclencher d'ici fin mars.



Elle a de plus annoncé souhaiter un nouvel accord douanier entre le Royaume-Uni et l'Union ainsi qu'un Brexit" par étape pour éviter un changement trop brutal.