Kate Middleton, le prince William et le prince Harry ont perdu une amie proche

publié le 13/02/2017 à 13:30

C'est une jeune femme qui manquera beaucoup à la famille royale. Tara Palmer-Tomkinson est décédée d'une tumeur au cerveau et retrouvée inanimée mercredi 8 février dernier à son domicile. Elle était une jeune star de la télé-réalité, animatrice de télévision, jet-setteuse, mannequin, avant de mourir tragiquement à l'âge de 45 ans seulement. Tara Palmer-Tomkinson était donc aussi une personne proche de la famille royale britannique, notamment filleule du prince Charles.



Son enfance, elle l'a passée avec les princes William et Harry, de quelques années leur aînée. "William, Harry et moi, nous avons grandi ensemble", confiait-elle au Daily Mail en 2012. Elle était présente lors de la mort de Diana pour soutenir moralement les deux jeunes garçons en deuil en 1997. Ou encore aux côtés de Kate Middleton lorsqu'elle et l'héritier de la couronne s'étaient brièvement séparés en 2007. Elle sera évidemment présente à leur mariage quatre ans plus tard.



Atteinte d'un cancer, elle avait parlé de son traitement évoquant sa peur de mourir. Après l'annonce de son décès, le prince Charles et son épouse Camilla se sont dits "profondément attristés" envoyant toutes leurs pensées à la famille de la défunte.

TaraPalmer-Tomkinson et le prince Charles en octobre 2003

Ici au ski aux côtés du prince Charles et du prince Harry