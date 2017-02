Tournoi des Six Nations : "On est loin du niveau de Pays de Galles-Angleterre"

publié le 12/02/2017 à 20:46

Après avoir bien joué mais perdu en Angleterre (19-16) pour son match d'ouverture du Tournoi des VI Nations-2017, la France a gagné sans briller (22-16) face au XV du Chardon au Stade de France, dimanche 12 février. Malgré la victoire, Christophe Dominici n'était pas rassuré : "C'est un match à oublier. La semaine dernière à Twickenham les Bleus gagnaient dans le dernier quart d’heure avant de se faire dépasser, cette fois-ci c'est eux qui étaient menés mais ont finalement gagné."



Sur l'ensemble du match, des petites fautes individuelles et défensives ont une nouvelle fois émaillé la prestation du XV de France : "Cela fait des matches frustrants", a enchaîné l'ancien international. "Il faudra travailler les rucks pour le prochain match en Irlande."

Éric Silvestro et Jean-Michel Rascol ont ensuite abordé le traitement médiatique dont profite Guy Novès. Son bilan (5 victoires en 12 matches) n'est pas meilleur que celui de son prédécesseur, Philippe Saint-André : "On fait preuve de beaucoup de bienveillance. Soyons lucide, si Bernard Laporte avait rendu ce genre de contenu, on aurait sorti le hachoir. Donc relativisons cette victoire face à l'Écosse. On est loin du niveau de jeu que l'on a vu lors de Pays de Galles-Angeleterre", a conclu l'ancien joueur du Stade Français (1997-2008).