publié le 12/02/2017 à 23:22

La saison des récompenses pour l'année 2017 continue. Après les Golden Globes et les Screen Actors Guild Awards notamment, le monde du cinéma international convergeait à Londres dimanche 12 février pour la 70ème cérémonie des BAFTA, les Oscars britanniques en quelque sorte. Dans la liste des nommés cette année, on retrouve Emma Stone pour La La Land, Casey Affleck et Michelle Williams pour Manchester by the Sea, Viola Davis pour Fences, mais aussi Dev Patel pour Lion, Hugh Grant pour Florence Foster Jenkins et bien d'autres.



Le grand favori de la soirée est le long-métrage de Damien Chazelle, La La Land, qui met en scène Emma Stone et Ryan Gosling dans un Los Angeles color block et moderne. L'actrice a déjà raflé une Coupe Volpi, un Golden Globe et un SAG Award cette année pur son interprétation. Sa victoire aux BAFTA n'est donc pas une surprise. La jeune femme est décidément bien placée pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice le 26 février prochain.

Et comme lors de chaque grande cérémonie de récompenses, de nombreuses personnalités ont foulé le tapis rouge. Kate Middleton et le prince William, J.K Rowling (Harry Potter), Ken Loach (Moi, Daniel Blake), Jamie Dornan (50 nuances plus sombres), Sophie Turner (Game of Thrones), ou encore Meryl Streep étaient donc de la partie...

