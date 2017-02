publié le 07/02/2017 à 17:18

3, 2, 1, partez ! Dimanche 5 février, Kate Middleton, ainsi que les princes Harry et William se sont défiés lors d'un sprint de 50 mètres. Sous l’œil d'une foule encourageante et des caméras, les 3 membres de la famille royale britannique s'en sont donnés à cœur joie, courant le sourire aux lèvres. C'est finalement Harry qui a été le plus rapide, devançant de peu son grand frère. Ce dernier n'était d'ailleurs pas du tout habillé pour l'occasion, contrairement à son épouse, qui avait troqué les talons pour un paire de baskets de running. La séquence est visible à partir de 0:30, dans la vidéo ci-dessous.



Cette course n'est d'ailleurs qu'un échauffement, puisqu'un marathon aura lieu afin de soutenir l'association Heads Together, le 23 avril à Londres. Kaye, William et Harry y avaient déjà participé l'année dernière. "Nous voulons rendre normales les maladies mentales, nous voulons que les gens en parlent, nous voulons que cela soit normal et combattre le rejet qu'elles provoquent", a déclaré sur place le Duc de Cambridge.

L'année 2017 devrait donc être très sportive pour la famille royale britannique. Le prince William avait aussi promis à son épouse de courir le marathon du Kenya. Ce à quoi l'intéressée avait réagi avec son humour bien connu : "Je le croirai quand je le verrai", avait-t-elle rétorqué.