publié le 07/02/2017 à 13:15

On connait la date officielle de la première apparition officielle du prince Harry et de Meghan Markle. En couple depuis début novembre 2016, les deux tourtereaux étaient jusqu'à présent, restés très discrets sur leur relation. Mise à part une première photo en couverture du magazineThe Sun, le couple n'avait pour l'heure, fait aucune apparition "officielle" ensemble. L'actrice, héroïne de la série américaine Suits, avait par ailleurs rencontré Kate Middleton en janvier dernier, après l'anniversaire de cette dernière.



Et pour leur première apparition en public, la date n'a pas été laissée au hasard. Meghan Markle et le prince Harry officialiseront leur couple le 20 mai prochain, soit le jour du mariage de Pippa Middleton. "Harry et Meghan sont très amoureux et ne veulent plus se cacher aux yeux du monde. Il est proche de Pippa et a été invité à son mariage, avec un plus un. Harry est sûr de vouloir emmener Meghan avec lui", aurait confié une source au magazine Daily Star.

La jeune sœur de Kate épousera à cette date le millionnaire James Matthews . Le royal wedding, plus intime que celui de Kate et William, se déroulera dans le comté du Berkshire en Angleterre, à l'Église Saint Mark, avec 150 invités maximum. Et parmi eux se trouveront donc le prince Harry, accompagné de Meghan Markle.