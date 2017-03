publié le 17/03/2017 à 10:41

C'est un véritable événement pour tous les admirateurs de la couronne britannique et ses représentants. Vendredi 17 mars, le duc et la duchesse de Cambridge arrivent à Paris. Kate et William sont en visite dans la capitale pour plusieurs raisons et toujours avec un programme chargé. Dans leur emploi du temps, le couple princier a prévu notamment de rencontrer le président de la République, mais aussi, moins protocolaire en apparence, d'assister au match de rugby samedi soir.



Le XV de France affronte le Pays de Galles au Stade de France dans le cadre du Tournoi des VI nations. Même si la rencontre n'a pas tellement d'enjeu étant donné que l'Angleterre a déjà remporté la compétition, il n'en est pas moins un rendez-vous important pour Kate et William. Déjà, les époux sont fans de sports. De passage à Paris, ils n'auraient pas pu manquer le match, le prince étant un fervent supporter de l'équipe galloise, comme il l'a déjà prouvé en 2015, pendant la Coupe du monde.

William parrain de la fédération galloise de rugby

Mais derrière ces explications, il y a des raisons plus officielles. Au fur et à mesure de l'avancée de son âge, la reine délègue plusieurs de ses responsabilités aux héritiers de la couronne, dont le prince William. C'est ainsi qu'il reprend le rôle de parrain de la fédération galloise de rugby (WRU), son frère Harry de la fédération anglaise de rugby (RFU), comme le rappelle le Huffington Post.