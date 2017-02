Pourquoi Kate Middleton et le prince William ne se tiennent jamais la main ?

publié le 16/02/2017 à 10:45

De la pudeur ? Le protocole ? Du désamour ? Aucune de ces trois raisons n'explique le fait que Kate Middleton et le prince William ne se tiennent jamais la main en public. Lors de leurs multiples déplacements, voyages, gala, compétitions, jamais un geste physique d'affection. Si on peut voir dans leurs regards échangés que leur amour semble intact, le duc et la duchesse de Cambridge paraissent souvent distants l'un de l'autre devant les caméras et les appareils photos. Ils ne sont pourtant pas si à cheval sur le respect des règles protocolaires.



La correspondante de la famille royale pour le magazine Hello dévoile la véritable raison de cette flagrante distance quand ils sont en déplacement officiel, rapporte Gala. "Le duc et la duchesse sont toujours vus ensemble sur des photos prises pendant les engagements officiels, donc ils sont au travail et il serait peu professionnelle de se tenir la main. Ils doivent également serrer la main à un grand nombre de personnes, donc outre le fait qu’ils soient en train de travailler, ce ne serait pas très pratique", explique-t-elle.

C'est donc pour des raisons de conscience professionnelle que le couple royal ne s'affiche pas en public. Même lorsqu'ils sont en voyage officiel en famille, accompagnés de leurs enfants George et Charlotte, ils restent discrets, comme lors de leur déplacement au Canada, en octobre dernier.