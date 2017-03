VIDÉO - Le prince William danse de façon gênante en boite de nuit

Prince William videoed showing off his ‘dad dancing’ moves

publié le 16/03/2017 à 10:36

Le prince William s'est lâché. En vacances avec des amis près de Verbier en Suisse, l'héritier du trône d'Angleterre a profité d'une soirée en boîte de nuit pour montrer ses plus beaux mouvements de danse. Le site américain TMZ a dévoilé la vérité au monde entier en publiant une vidéo mardi 14 mars. Il n'est que 22h30 et on peut voir le prince William se déchaîner sur la musique en agitant les bras en l'air.



Ayant laissé sa sobriété habituelle au vestiaire, le petit-fils de la reine Elizabeth II profite d'un bon moment avec ses amis et sans son épouse Kate Middleton. Il rejoindra la duchesse de Cambridge en France vendredi 17 mars pour un court séjour dans la capitale. Le couple princier rencontrera François Hollande lors d'un dîner officiel dans la résidence de l'ambassadeur britannique. Ils seront samedi 18 mars au stade de France pour assister au match de rugby entre la France et le Pays de Galles. Malheureusement pour le prince William, aucune sortie en boîte de nuit n'est au programme.