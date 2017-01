La souveraine avait déjà annulé sa venue au service religieux de Noël pour raisons médicales.

Faut-il s'inquiéter pour la santé de la reine Elizabeth II ? Celle-ci n'a pas assisté, le 1er janvier, au culte de la nouvelle année célébré à Sandringham. Le palais de Buckingham a annoncé que la souveraine se remettait toujours d'un "gros rhume". Le 25 décembre, elle avait déjà été contrainte de ne pas assister au service de Noël pour la même raison. "La Reine ne se sent pas encore prête à se rendre à l'église parce qu'elle se remet encore d'un gros rhume", a ainsi indiqué Buckingham dans un communiqué.



L'état de santé d'Elizabeth II inquiète outre-Manche, alors que des rumeurs annonçaient son décès peu avant la fin de l'année 2016. Si ces rumeurs ont bien vite été démenties, l'inquiétude persiste. Le 25 décembre dernier, la reine avait déjà annulé sa présence au service de Noël donné cette année, et ce, pour les mêmes raisons de santé. Elle était restée dans sa résidence de Sandringham, à l'est de l'Angleterre, où la famille royale britannique a pris pour habitude de passer les fêtes de fin d'année. La monarque avait déjà dû retarder son départ à Sandringham pour les fêtes de fin d'année, en raison justement de ce "gros rhume". Mais du côté de Buckingham Palace, on se veut rassurant. La souveraine est "sur pied", elle est à ses affaires tous les jours.

Lever le pied

Si la reine était absente, son époux le prince Philip, était en pleine santé. Il s'est donc rendu à la célébration du culte en compagnie de deux de ses enfants, le prince Edward et la princesse Anne. L'annulation d'un déplacement de la reine reste une choses rare, la monarque étant tenu à des centaines d'engagements dans l'année. En 2015, elle avait honoré quelque 341 engagements, selon les médias britanniques. 2017 devrait être une année plus tranquille pour Elizabeth II. À 90 ans, la Britannique a décidé d'abandonner dorénavant le patronage de quelque 25 organisations de charité et autres associations de bienfaisance, et de les déléguer à d'autres membres de la famille royale.