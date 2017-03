publié le 15/03/2017 à 08:30

Près de 20 ans après la mort de sa mère, le prince William revient dans la ville de la tragédie. Accompagné de son épouse Kate Middleton, l'héritier de la couronne britannique sera à Paris les 17 et 18 mars, le temps d'un week-end. Le couple princier aura encore un programme chargé, comme pour chacun de leur déplacement à l'étranger. Un voyage organisé à la demande du ministère britannique des Affaires étrangères.



Plusieurs étapes sont prévues lors de ces deux journées dans la capitale française, et en premier lieu, des entretiens sont organisés avec des chefs d'entreprises français, confie à RTL.fr Stéphane Bern, spécialiste des questions liées à la royauté et animateur de À la bonne heure ! sur RTL.

Rencontre avec Hollande, match de rugby et réception à l'ambassade

Autre étape importante dans le week-end du duc et de la duchesse de Cambridge : la rencontre avec François Hollande. Le président de la République recevra le couple princier au palais de l'Élysée. "Il est normal qu'ils soient reçus par le président de la République, compte tenu des relations historiques entre la France et le Royaume-Uni", a d'ailleurs répondu l'Élysée à L'Express.

Le vendredi soir, les parents du prince George et de la princesse Charlotte sont attendus pour une réception "très people" à l'ambassade d'Angleterre dans le 8e arrondissement. Y sont attendus des stars de tous horizons "des médias, des sportifs, des politiques", précise Stéphane Bern, déçu au passage de ne pouvoir s'y rendre.



Enfin, samedi soir, ces deux grands supporters de rugby seront évidemment dans les tribunes du Stade de France pour vivre en direct la rencontre entre la France et le Pays de Galles dans le cadre du tournoi des VI Nations. En revanche, rien qui concerne la princesse Diana prévu au programme. Selon Stéphane Bern, les enfants de la défunte princesse "préfèrent lui rendre hommage à travers les œuvres caritatives comme le faisait leur mère". Le prince William, comme Kate Middleton et le prince Harry sont en effet parrains d'une association contre les maladies mentales, Heads Together.