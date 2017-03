publié le 21/03/2017 à 18:24

Pierre Arditi s'est prêté au jeu de l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Dans l'emblématique fauteuil rouge du Divan diffusé sur France 3, l'acteur de 72 ans s'est confié d'une manière inédite. Il est revenu, entre autres, sur un moment douloureux de sa vie. C'était en 1976, alors qu'il avait 36 ans. Après une rupture amoureuse difficile, Pierre Arditi a confié qu'il n'avait plus le goût de rien et qu'il nourrissaient des pensées très sombres qui ont failli lui coûter la vie.



"Un soir, cette jeune femme dont j’étais très amoureux m’a expliqué que c’était fini. Et je n’ai pas supporté du tout. J’étais dévasté. J’ai marché comme ça, un peu à la dérive. Je devais pleurer sans m’en rendre compte. Et puis à un moment donné, je ne l’ai plus supporté", a commencé Pierre Arditi, le visage impassible.

"Je me suis dit : 'Finalement, j’en ai assez. Je suis fatigué'. Je suis reparti à l’endroit où nous vivions à l’époque et j’ai pris, en principe, ce qui aurait dû faire que je ne me réveille pas", a-t-il poursuivit. Pierre Arditi avait alors ingurgité un mélange de Valium, d'aspirine et d'alcool qui l'a plongé dans le coma. Son pronostic vital était engagé. Finalement, c'est la femme qui lui avait brisé le cœur qui lui a sauvé la vie en le découvrant inconscient et en appelant les secours. L'acteur s'en est sorti sans séquelles, au grand soulagement de ses proches.