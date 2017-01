Donald Trump est-il un danger pour la France ?

INVITÉS - François Durpaire, spécialiste des États-Unis et historien, et Erik Svane, membre des républicains overseas reviennent sur l'inquiétude suscitée par l'arrivée de Trump à la Maison Blanche.

par Yves Calvi , Léa Stassinet publié le 19/01/2017 à 11:35

Il fera ses premiers pas à la Maison Blanche dans quelques heures. Vendredi 20 janvier à 18 heures (heure française) Donald Trump sera investi président des États-Unis. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le doute entoure le début de cette présidence. Plutôt tourné vers l'Asie, jugeant l'Otan "dépassé", et estimant que "la France n'est plus la France", Donald Trump représente-t-il un danger pour notre pays ?



"Ce sont surtout les Américains qui le pensent dangereux en ce moment", explique François Durpaire, historien et spécialiste des États-Unis. Il revient notamment sur un sondage pour la chaîne de télévision ABC et le Washington Post, qui fait de Donald Trump le président le plus impopulaire comparé aux sept dernières présidences. "Ils ont peur de certaines choses, notamment sa capacité à gérer les crises internationales", poursuit François Durpaire. "Pour nous français, c'est surtout la question économique qui va compter, et la banque mondiale évoque aujourd'hui la possibilité d'un ralentissement de la croissance mondiale".



Erik Svane, membre des républicains overseas France (les expatriés du parti américain), n'a pas été tout de suite conquis par Trump. "Moi aussi ça m'a inquiété quand il a été désigné par les républicains. J'étais contre. Mais aux présidentielles, je n'ai pas voté pour lui, j'ai voté contre Hillary Clinton, qui est bien pire".

Le plus inquiétant pour la France selon François Durpaire, c'est qu'avant aux États-Unis, "on avait un président qui était rallié à la cause de la lutte contre le réchauffement climatique. Là on a un climato-sceptique à la Maison Blanche et cela concerne tous les pays. Est-ce qu'il faut craindre le réchauffement climatique ? Si on le craint, on doit craindre Trump", dit l'historien.



Un avis que ne partage absolument pas Erik Svane. "Ces cinquante dernières années, le niveau de la mer n'a pas monté d'un seul centimètre, alors qu'on nous dit depuis 20 ans que le réchauffement climatique est en marche", justifie ce membre des républicains overseas France, qui s'excuse d'être "sceptique mais réaliste".

Concernant les relations internationales, Trump a récemment critiqué l'Union Européenne, mais est-ce que cela veut dire que nous ne sommes plus un allié privilégié des États-Unis ? Pour Erik Svane, il veut "ouvrir une nouvelle relation. Il pense que la France a trop d'impôts, de règlements, de fonctionnaires".



"Pour Donald Trump, Union européenne ou pas c'est pareil", tranche François Durpaire qui nuance ses propos en parlant d'Obama, "qui n'a pas fait mieux durant son premier mandat. Il n'était pas intéressé par l'alliance européenne mais il a changé, il est revenu sur les fondamentaux avec cette alliance Europe-États-Unis." Donald Trump n'est pas du tout dans cette stratégie selon le spécialiste, un problème de taille lorsque l'on sait que le pays est le premier partenaire commercial de la France hors Union-Européenne.