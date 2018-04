Jade, Joy et Laeticia Hallyday avec Laura smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny

publié le 14/04/2018 à 09:07

C'est une victoire partielle pour Laura Smet et David Hallyday. La justice a ordonné vendredi 13 avril le gel d'une partie des avoirs de leur père Johnny, dont ils contestent le testament. Statuant en référé, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la mise sous séquestre de tous les droits artistiques du chanteur, décédé le 5 décembre à 74 ans.



Une décision saluée par Pierre-Olivier Sur, l'avocat de Laura Smet. "Sa réaction est de deux ordres : émotionnelle et rationnelle", explique-t-il évoquant alors une femme "bouleversée" et "rassurée". "Le vainqueur, si vainqueur il y a, c'est le droit français. L'ordonnance des juges de Nanterre est venue dire que le droit français s'appliquait", lance-t-il au micro de RTL. Et de marteler, rappelant le code Napoléon : "Le droit français s'appliquera et il interdit de déshériter ses enfants".

En revanche, Laura Smet et David Hallyday n'ont pas obtenu gain de cause concernant l'album posthume du Taulier. Aucun droit de regard ne leur a été accordé. "Que les choses soient claires, jamais ils n'ont cherché à retarder la parution du disque. Ce qu'ils voulaient, c'est s'assurer qu'il n'y avait pas de dénaturation de l'oeuvre de leur père", explique Pierre-Olivier Sur.

De ce point de vue là, l'avocat assure que Laura Smet a été "rassurée". "Dans le cadre de l'audience et des échanges de pièce, la Warner est venue nous apporter des pièces qui nous ont permis de comprendre que l'oeuvre n'était pas dénaturée et était suffisamment aboutie sous le contrôle de Johnny. C'est bien l'authentique oeuvre de Johnny qui va bientôt être diffusée", assure-t-il.