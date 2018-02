publié le 19/02/2018 à 18:23

RTL a pu consulter le testament de Johnny Hallyday mais aussi celui de Laeticia Hallyday, ce dernier est d'ailleurs une copie quasi conforme de celui de Johnny. Les documents ont été rédigés par le même cabinet notarial de Los Angeles, le même jour, le 11 juillet 2014, avec les même témoins.



Le chanteur faisait de Laeticia son unique exécutrice testamentaire. Elle fait de même en désignant son époux, simplement appelé ici Jean-Philippe, pour s'occuper de la totalité de l'héritage. On apprend à la lecture de ces documents que la gestion de tous ces biens n'est pas confiée à un seul individu mais à un "trust".

C'est une pratique connue aux États-Unis concernant les importantes successions. Une banque va agir comme gestionnaire de fortune. On apprend aussi qu'en cas de décès de Johnny et de son épouse, c'est le propre frère de Laeticia, Grégory Boudou qui serait exécuteur testamentaire, ou en dernier lieu, la grand-mère, Elyette Boudou, surnommée Mamie Rock.

Le testament de Johnny précise bien que l'exclusion de David et Laura est "intentionnelle" car ils ont déjà touché des rétributions par le passé.

Pourtant, la semaine passée, Sylvie Vartan assurait que ce qu'avait touché son fils David, ce n'était pas une donation, mais seulement la conséquence de leur divorce. Sur ce point précis, la convention de divorce entre Johnny et Sylvie, datée du 5 novembre 1980, que RTL a pu consulter, mentionne que Sylvie touchera 20.000 francs par mois et que David a la nue propriété de la maison familiale, la villa Montmorency, mais pas l'usufruit. Il en bénéficiera toutefois en 2002.



À cette date son père lui octroie donc l'usufruit de sa part dans la Villa Montmorency, ce qui n'était pas du tout prévu dans la convention de divorce mais qui constitue l'essentiel de la valeur de ce bien, estimé à 10 millions d'euros. Il y a donc bien eu donation pour David même si effectivement, comme sa sœur Laura, il ne fait pas partie de la succession.

Mystère sur le contenu de l'héritage

Rien donc, dans tous les cas pour Laura et David, les deux premiers enfants de Johnny dans ces testaments... Mais est-on certains que les filles adoptives de Johnny, Jade et Joy pourront bien toucher cette succession ? Sur ce point le mystère demeure. Les testaments de Johnny et Laeticia, ne précisent pas de quelle façon Jade et Joy pourront toucher l'héritage de leur père. Dans tous les cas de figure, ça ne pourra être qu'après le décès de leur mère et à condition qu'elles soient majeures.



Mystère aussi sur le détail même de ce que laisse l'artiste. Rien n'est précisé dans ces actes ; aucune allusion ainsi au droit moral, à la gestion de l'image de Johnny, un droit moral auquel demandent à être associés Laura et David.