Jade, Joy et Laeticia Hallyday avec Laura smet et David Hallyday lors des obsèques de Johnny

publié le 24/05/2018 à 15:30

L'heure n'est toujours pas à l'apaisement dans le clan Hallyday. Laura et David d'un côté, Laeticia de l'autre, s'affrontent depuis plusieurs mois par avocats interposés pour régler la question de l'héritage de Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier.



Ce jeudi 24 mai 2018, les deux parties se sont rencontrées pour une audience à huis clos à Nanterre. À la sortie du tribunal, l'avocat de Laura Smet a annoncé que "la médiation a été refusée par la partie adverse", et que "la procédure est destinée à durer sans doute de longues années".

Des propos qui ont fait bondir l'avocat de Laeticia Hallyday. Dans un communiqué, Maître Ardavan Amir-Adlani a tenu "à rétablir certaines vérités et à préciser" certains points. "Nous n'avons pas aujourd'hui refusé une médiation définitivement. L'intention de négocier de la partie adverse était un pur artifice de communication sans aucune proposition concrète" a-t-il déploré.

Laeticia a été et demeure ouverte à toute discussion et proposition de conciliation Me Ardavan Amir-Adlani Partager la citation





Il affirme par ailleurs que sa cliente "a été et demeure ouverte à toute discussion et proposition de conciliation permettant de faire respecter les dernières volontés de Johnny Hallyday et de rétablir un climat apaisé au sein de sa famille".



Me Amir-Adlani a en outre jugé "inadmissible que la partie adverse prétende aujourd’hui, par déclaration publique, regretter qu’une conciliation n’ait pas encore eu lieu alors qu’il y a peine 3 mois, c’est elle-même qui a engagé une bataille judiciaire et médiatique à outrance sans aucune forme de discussion amiable préalable".

Laeticia "avant tout victime des procédures engagées"

Enfin, celui qui représente Laeticia Hallyday dans ce conflit a tenu à rappeler que "contrairement à ce que la partie adverse essaye de véhiculer, (s)a cliente est avant tout victime des procédures engagées et que sa seule préoccupation est de veiller au respect des dernières et très claires volontés de son défunt mari".