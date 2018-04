publié le 13/04/2018 à 07:02

Gel des biens immobiliers et des droits artistiques de Johnny Hallyday, droit de regard sur son ultime album : le tribunal de Nanterre rendra sa décision ce vendredi 13 avril, à la demande des aînés du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, dans l'attente d'un règlement sur le fond de sa succession.



La décision la plus attendue est celle sur le gel du patrimoine immobilier de l'artiste, qui concerne notamment les maisons de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), de Saint-Barth et de Los Angeles. Mais quelle que soit la décision du tribunal de Nanterre c'est vers l'arrangement que devrait se diriger les deux parties. Selon les informations de RTL, les avocats de Laeticia, tout comme ceux de Laura et David sont prêts à discuter pour trouver un terrain d'entente. Tous sont convaincus que le bras de fer ne pourra pas s'éterniser.

Si l'arrangement n'est pas encore défini, il pourrait se faire soit sur le droit moral de Johnny Hallyday - ses premiers enfants pourraient alors bénéficier grâce à leur nom de certaines retombées commerciales - soit (moins probable) sur le patrimoine immobilier du chanteur.

Laeticia consent à une écoute privée de l'album posthume de Johnny

Quoi qu'il arrive la décision du tribunal de Nanterre fera entrer l'affaire de la succession de Johnny dans une nouvelle phase, celle de la négociation et des tentatives de rapprochements. "Le fil n'a jamais été cassé entre nous, aucune porte n'est fermée" confiait un avocat du dossier à RTL. Il y avait déjà eu un rapprochement sur la demande de droit de regard et d'écoute avant la commercialisation du dernier album de Johnny. Sur ce point, avant même que le tribunal ne se prononce, la maison de disques Warner, et désormais Laeticia ont donné leur accord à une écoute privée.





Dans une interview fleuve au Point, la veuve de Johnny Hallyday, s'est exprimée pour la première fois depuis le décès de son mari. Si elle n'a pas hésité à faire quelques mises au point sur l'affaire, elle n'a pas hésité à faire un pas vers Laura et David en affirmant : "Je les attends à bras ouverts. On est une famille. Je serai un jour prête à pardonner".